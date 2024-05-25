На Закарпатті неповнолітня водійка збила насмерть 13-річну дівчинку

За даними поліції, 17-річна дівчина за кермом авто була тверезою.

Фото: поліція

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У селі Руська Мокра Тячівського району Закарпатської області сталася ДТП, внаслідок якої загинула 13-річна дівчина. Про це повідомляє пресслужба поліції.

"17-річна дівчина за кермом "Volkswagen", не врахувала дорожню обстановку та здійснила наїзд на 13-річну дівчинку, яка раптово вибігла з домогосподарства на проїжджу частину дороги", — розповіли у поліції.

Від отриманих травм 13-річна дівчинка померла. За інформацією поліція, водійка була твереза.

Авто помістили на спецмайданчик. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілої.

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