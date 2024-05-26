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Як отримати довідки про заробітну плату та страховий стаж: роз’яснення ПФУ

10:56, 26 травня 2024
Довідки формують за будь-який період (ОК-5 — починаючи з 2000 року, ОК-7 — з 2011 року) та містять, зокрема, дані щодо суми заробітної плати для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків.
Як отримати довідки про заробітну плату та страховий стаж: роз’яснення ПФУ
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Стало відомо, як отримати довідки про заробітну плату та страховий стаж (ОК-5, ОК-7) на вебпорталі Пенсійного фонду України.

Довідки ОК-5 та ОК-7 від Пенсійного фонду України — це сформовані індивідуальні відомості про застраховану особу з реєстру застрахованих осіб. Довідки формуються за будь-який період (ОК-5 — починаючи з 2000 року, ОК-7 — з 2011 року) та містять, зокрема, дані щодо суми заробітної плати для нарахування пенсії, страхового стажу, сплати страхових внесків.

Отримати їх можна онлайн — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для цього необхідно виконати декілька простих дій.

  • Увійдіть на сторінку вебпорталу е-послуг Пенсійного фонду України.
  • Авторизуйтеся в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).
  • Знайдіть розділ «Комунікації з ПФУ» в лівому боковому меню та натисніть «Запит на отримання електронних документів».
  • Заповніть поля розділу запиту, надайте згоду на обробку персональних даних та натисніть «Відправити до ПФУ».
  • У розділі «Мої звернення» натисніть на свій запит зі статусом «Виконано» та завантажте довідку в PDF-форматі.

Електронні довідки з QR-кодом (про страховий стаж, заробітну плату, розмір пенсії тощо) мають таку ж законну силу, як і паперові аналоги, підписані уповноваженою особою органу Пенсійного фонду України.

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