Российский удар по «Эпицентру» в Харькове: количество жертв резко возросло

Как сообщалось, в Харькове враг нанес удар по строительному гипермаркету «Эпицентр».
«Количество погибших из-за вражеских авиаударов по гипермаркету возросло до 12. Травмы получили 43 человека», - сообщает Харьковская областная прокуратура.
По информации ведомства, 10 погибших пока не опознаны.
Кроме того, количество пострадавших в результате вражеского субботнего ракетного удара по центру Харькова увеличилось до 25 человек, среди них 14-летний подросток.
Таким образом, всего в результате российских ударов по Харькову погибли 12, пострадали 68 мирных жителей.
«Суспільне.Харків» опубликовало фото разбора завалов в «Эпицентре» после российских ударов КАБами.
Напомним, Президент Владимир Зеленский, комментируя обстрел, подчеркнул, что если бы у Украины было достаточно средств ПВО и современной боевой авиации, такие удары стали бы невозможными.
В МВД отметили, что тушение пожара осложняется наличием значительного количества легковоспламеняющихся материалов.
Появилось видео момента попадания по "Эпицентру".
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