Обмен водительского удостоверения и перерегистрация автомобиля: нужны ли военно-учетные документы

Как известно, 18 мая вступил в силу закон о мобилизации №3633-IX (законопроект 10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета»).
Напомним, в Минобороны назвали три способа обновить данные: ТЦК и СП, ЦНАПы и Мобильное приложение «Резерв+».
В Главном сервисном центре МВД рассказали, какие документы необходимы для обмена водительского удостоверения или перерегистрации автомобиля.
Какие документы нужны для обмена водительского удостоверения:
При обращении в сервисные центры МВД мужчины призывного возраста будут получать услуги без предъявления военно-учетного документа.
Для обмена водительского удостоверения необходимо подать пакет документов:
Какие документы необходимы для перерегистрации авто физических лиц:
Во время осуществления перерегистрации транспортного средства или оформления договора купли-продажи в сервисный центр МВД подаются документы:
Чтобы получить услугу, необходимо предварительно записаться: онлайн или в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.
Ранее мы писали, при каких условиях и кто имеет право вручить повестку при проверке документов.
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