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Обмен водительского удостоверения и перерегистрация автомобиля: нужны ли военно-учетные документы

10:20, 26 мая 2024
При обращении в сервисные центры МВД мужчины призывного возраста будут получать услуги без предъявления военно-учетного документа.
Обмен водительского удостоверения и перерегистрация автомобиля: нужны ли военно-учетные документы
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Как известно, 18 мая вступил в силу закон о мобилизации №3633-IX (законопроект 10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета»).

Напомним, в Минобороны назвали три способа обновить данные: ТЦК и СП, ЦНАПы и Мобильное приложение «Резерв+».

В Главном сервисном центре МВД рассказали, какие документы необходимы для обмена водительского удостоверения или перерегистрации автомобиля.

Какие документы нужны для обмена водительского удостоверения:

При обращении в сервисные центры МВД мужчины призывного возраста будут получать услуги без предъявления военно-учетного документа.

Для обмена водительского удостоверения необходимо подать пакет документов:

  • паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карта
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН)
  • имеющееся водительское удостоверение

Какие документы необходимы для перерегистрации авто физических лиц:

Во время осуществления перерегистрации транспортного средства или оформления договора купли-продажи в сервисный центр МВД подаются документы:

  • паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карта
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН)
  • свидетельство о регистрации транспортного средства
  • доверенность на другое лицо (при необходимости)

Чтобы получить услугу, необходимо предварительно записаться: онлайн или в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.

Ранее мы писали, при каких условиях и кто имеет право вручить повестку при проверке документов.

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