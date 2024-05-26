Обмен водительского удостоверения и перерегистрация автомобиля: нужны ли военно-учетные документы

При обращении в сервисные центры МВД мужчины призывного возраста будут получать услуги без предъявления военно-учетного документа.

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Как известно, 18 мая вступил в силу закон о мобилизации №3633-IX (законопроект 10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета»).

Напомним, в Минобороны назвали три способа обновить данные: ТЦК и СП, ЦНАПы и Мобильное приложение «Резерв+».

В Главном сервисном центре МВД рассказали, какие документы необходимы для обмена водительского удостоверения или перерегистрации автомобиля.

Какие документы нужны для обмена водительского удостоверения:

При обращении в сервисные центры МВД мужчины призывного возраста будут получать услуги без предъявления военно-учетного документа.

Для обмена водительского удостоверения необходимо подать пакет документов:

паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карта

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН)

имеющееся водительское удостоверение

Какие документы необходимы для перерегистрации авто физических лиц:

Во время осуществления перерегистрации транспортного средства или оформления договора купли-продажи в сервисный центр МВД подаются документы:

паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карта

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН)

свидетельство о регистрации транспортного средства

доверенность на другое лицо (при необходимости)

Чтобы получить услугу, необходимо предварительно записаться: онлайн или в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.

Ранее мы писали, при каких условиях и кто имеет право вручить повестку при проверке документов.

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