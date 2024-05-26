Министры финансов G7 поддерживают идею закрывать кредит для Украины российскими замороженными активами, — СМИ

Это может обеспечить финансирование Украины после 2024 года.

Министры финансов G7 поддержали идею предоставления кредита Украине под залог прибыли от замороженных российских активов. Об этом сообщает Financial Times.

Указывается, что это может обеспечить финансирование Украины после 2024 года.

Обсуждения основывались на предложениях Вашингтона — предоставить Украине кредит на $50 миллиардов, который будет погашаться за счет прибыли от активов российского центрального банка на сумму свыше $200 миллиардов, находящихся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Министры представят лидерам Большой семерки варианты формирования кредита перед саммитом в июне.

Указано, что страны G7 хотят обеспечить финансирование Киева с перспективой на будущее, поскольку с обеих сторон Атлантики состоятся важные выборы.

Однако многие детали кредита еще не согласованы, в том числе сумма, кто его выдаст, кто будет гарантом, если Украина не выплатит свой долг.

Министр финансов Украины Сергей Марченко оценил дефицит украинского бюджета в 2025 году на социальные и гуманитарные нужды на «свыше $10 миллиардов». Если бы в него включили военные нужды, то он был бы значительно больше.

Министр приветствовал прогресс по кредиту под гарантии прибыли от российских активов, но добавил, что для Украины это только временное решение. Поэтому требуется полная конфискация российских активов.

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