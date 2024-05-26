Міністри фінансів G7 підтримують ідею закривати кредит для України російськими замороженими активами, — ЗМІ

Це може забезпечити фінансування України після 2024 року.

Міністри фінансів G7 підтримали ідею надати кредит Україні під заставу прибутку від заморожених російських активів. Про це повідомляє Financial Times.

Вказується, що це може забезпечити фінансування України після 2024 року.

Обговорення ґрунтувалися на пропозиції Вашингтону — надати Україні кредит на $50 мільярдів, який погашатиметься за рахунок прибутку від активів російського центрального банку на суму понад $200 мільярдів, які перебувають у бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Міністри представлять лідерам «Великої сімки» варіанти формування кредиту перед самітом у червні.

Вказано, що країни G7 хочуть забезпечити фінансування Києва з перспективою на майбутнє, оскільки по обидва боки Атлантики відбудуться важливі вибори.

Однак багато деталей кредиту ще не узгоджені, зокрема сума, хто його видасть, хто буде гарантом, якщо Україна не виплатить свій борг тощо.

Міністр фінансів України Сергій Марченко оцінив дефіцит українського бюджету в 2025 році на соціальні та гуманітарні потреби на «понад $10 мільярдів». Якщо б у нього включили військові потреби, то він би був значно більшим.

Міністр привітав прогрес щодо кредиту під гарантії прибутку від російських активів, але додав, що для України це лише «тимчасове рішення». Тому потрібна повна конфіскація російських активів.

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