Від 4 500 до 11 500 євро за переправлення через кордон: на Прикарпатті четверо зловмисників організували схему

Військовозобов’язаних переправляли різними способами: нелегально перевозячи в автомобілі, переводили в обхід пунктів пропуску – через ліс та річку, а також виготовляли фіктивні документи, які давали право виїзду з України.

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На Прикарпатті чотирьох зловмисників підозрюють в організації схеми втечі військовозобов’язаних з країни. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Так, повідомлено про підозру чотирьом учасникам організованої злочинної групи за фактами незаконного переправлення осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК України).

Встановлено, що організатор групи – житель Прикарпаття, а його спільники – двоє мешканців Закарпаття та уродженка Севастополя. Підозрювані за грошову винагороду переправляли чоловіків призовного віку до Угорщини.

Військовозобов’язаних переправляли різними способами: нелегально перевозячи в автомобілі, переводили в обхід пунктів пропуску – через ліс та річку, а також виготовляли фіктивні документи, які давали право виїзду з України.

Вартість такої послуги становила від 4 500 до 11 500 євро.

Зокрема, щоб організувати втечу з країни одного із своїх клієнтів, який відмовився переплисти на човні через річку «Тиса», підозрювані підробляли документи про встановлення групи інвалідності.

Трьом із них обрано запобіжний захід – тримання під вартою із визначенням застави на загальну суму 560 000 гривень, а одній – домашній арешт.

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