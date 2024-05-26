Київ відзначає День міста: що ще святкують 26 травня

В Україні в останню неділю травня відзначають День Києва.

Фото з відкритих джерел

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У п’ятницю, 26 травня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

За даними «daytoday», сьогодні:

147-й день року;

219 днів до кінця року;

схід сонця - 04:56;

захід сонця - 20:53;

тривалість дня - 15.57;

фаза місяця - «спадаючий місяць».

День міста Київ відзначають в останню неділю травня. Цьогоріч свято припадає на 26 травня.

Офіційно прийнятою датою заснування Києва вважається 482 рік. За легендою, його заснували полянський князь Кий з братами Щеком і Хоривом, а також сестрою Либіддю. Назву місто отримало на честь Кия.

Вперше День Києва відзначили у 1982 році – тоді місту виповнилося 1500 років. Відтоді столиця відзначає свято щорічно.

Сьогодні також відзначають Всесвітній день Лінді-хопу, Всесвітній день рудих, День хіміка, Всесвітній день Дракули.

У Грузії - День незалежності, у Польщі - День матері, в Україні - річниця битви під Корсунем.

Православна церква - апостолів від 70-ти Карпа та Алфея, святкування відновлення Михайлівського Золотоверхого собору.

Трійця у західних християн.

Календар важливих подій в Україні та світі за 26 травня:

1093 рік — у день Вознесіння половці розбивають руське військо в битві на річці Стугна;

1644 рік — португальські та іспанські війська заявляють про свою перемогу в битві в Монтіхо;

1648 рік — 15-тисячна козацька армія Богдана Хмельницького громить 18-тисячну польську армію Миколая Потоцького в битві під Корсунем;

1821 рік — грецькі повстанці створюють Пелопоннеський сенат;

1822 рік — щонайменше 113 людей гинуть під час пожежі в церкві Грю, найбільшій пожежі в історії Норвегії;

1879 рік — підписують Гандамакську угоду про створення афганської держави;

1895 рік — під час архиєрейської візитації Білого Каменю митрополит Сильвестр (Сембратович) освячує наріжний камінь під нову муровану церкву;

1927 рік — остання модель Ford Model T сходить з конвеєра після виробництва 15 007 003 автомобілів;

1938 рік — у місті Вольфсбург Адольф Гітлер особисто закладає перший камінь під новобудову першого заводу "Фольксваген";

1940 рік — облога Кале закінчується капітуляцією британського та французького гарнізонів;

1966 рік — Британська Гвіана отримує незалежність, ставши Гаяною;

2014 рік — відбувається перший бій за Донецький аеропорт, українські війська вибивають проросійських бойовиків з обох терміналів аеропорту.

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