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Киев отмечает День города: еще празднуют 26 мая

08:32, 26 мая 2024
В Украине в последнее воскресенье мая отмечают День Киева.
Киев отмечает День города: еще празднуют 26 мая
Фото из открытых источников
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В пятницу, 26 мая, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

По данным «daytoday», сегодня:

  • 147-й день года;
  • 219 дней до конца года;
  • восход - 04:56;
  • закат - 20:53;
  • продолжительность дня – 15.57;
  • фаза луны – «убывающая луна».

День города Киев отмечается в последнее воскресенье мая. В этом году праздник выпадает на 26 мая.

Официально принятой датой основания Киева считается 482 года. По легенде его основали полянский князь Кий с братьями Щеком и Хоривом, а также сестрой Лыбедью. Название город получил в честь Кия.

Впервые День Киева отметили в 1982 году – тогда городу исполнилось 1500 лет. С того времени столица отмечает праздник ежегодно.

Сегодня также отмечают Всемирный день Линди-хопа, Всемирный рыжий день, День химика, Всемирный день Дракулы.

В Грузии – День независимости, в Польше – День матери, в Украине – годовщина битвы под Корсунем.

Православная церковь – апостолов от 70-ти Карпа и Алфея, празднование восстановления Михайловского Златоверхого собора.

Троицы у западных христиан.

Календарь важных событий в Украине и мире за 26 мая:

1093 год — в день Вознесения половцы разбивают русское войско в битве на реке Стугна;

1644 год — португальские и испанские войска заявляют о своей победе в битве в Монтихо;

1648 год — 15-тысячная казацкая армия Богдана Хмельницкого громит 18-тысячную польскую армию Николая Потоцкого в битве под Корсунем;

1821 год — греческие повстанцы создают Пелопоннесский сенат;

1822 год — по меньшей мере 113 человек погибают во время пожара в церкви Грю, крупнейшего пожара в истории Норвегии;

1879 год — подписывают Гандамакское соглашение о создании афганского государства;

1895 год — во время архиерейской визитации Белого Камня митрополит Сильвестр (Сембратович) освящает краеугольный камень под новую каменную церковь;

1927 год – последняя модель Ford Model T сходит с конвейера после производства 15 007 003 автомобилей;

1938 год — в городе Вольфсбург Адольф Гитлер лично закладывает первый камень под новостройку первого завода "Фольксваген";

1940 год – осада Кале заканчивается капитуляцией британского и французского гарнизонов;

1966 год — Британская Гвиана получает независимость, став Гайаной;

2014 год — происходит первый бой за Донецкий аэропорт, украинские войска выбивают пророссийских боевиков из обоих терминалов аэропорта.

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