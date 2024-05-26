23-летний ранее судимый мужчина с «напарником» наладили сбыт фальшивой валюты.

В Ровенской области будут судить дельца, рассчитавшегося по BMW фальшивыми долларами. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Так, в суд направлен обвинительный акт в отношении жителя Варашского района, которому инкриминируют приобретение, хранение и сбыт поддельной иностранной валюты, а также незаконное завладение транспортным средством, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 289) УК Украины).

Установлено, что 23-летний ранее судимый мужчина с напарником наладили сбыт фальшивой валюты. Так, в январе 2023 года обвиняемому сообщник передал 1550 долларов поддельными 50-долларовыми банкнотами. Купюры 2013 эмиссии не соответствовали аналогичным банкнотам, находящимся в официальном обращении на территории страны производителя по линейным размерам, способам печати и элементам защиты.

За эти деньги обвиняемый купил у жителя Сарненщины автомобиль BMW, в дальнейшем передавший сообщнику.

Злоумышленник свою вину в инкриминируемых преступлениях признает и убеждает, что искренне раскаивается.

Санкция статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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