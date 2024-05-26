23-річний раніше судимий чоловік з «напарником» налагодили збут фальшивої валюти.

На Рівненщині судитимуть ділка, який розрахувався за BMW фальшивими доларами. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя Вараського району, якому інкримінують придбання, зберігання та збут підробленої іноземної валюти, а також незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинені за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 289 КК України).

Встановлено, що 23-річний раніше судимий чоловік з «напарником» налагодили збут фальшивої валюти. Так, у січні 2023 року обвинуваченому спільник передав 1550 доларів підробленими 50-доларовими банкнотами. Купюри 2013 року емісії не відповідали аналогічним банкнотам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника за лінійними розмірами, способами друку та елементами захисту.

За ці гроші обвинувачений купив у жителя Сарненщини автомобіль BMW, який у подальшому передав спільнику.

Зловмисник свою вину в інкримінованих злочинах визнає і переконує, що щиро кається.

Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

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