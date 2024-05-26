От 4 500 до 11 500 евро за переправку через границу: на Прикарпатье четверо злоумышленников организовали схему

Военнообязанных переправляли разными способами: нелегально перевозя в автомобиле, переводили в обход пунктов пропуска – через лес и реку, а также производили фиктивные документы, дававшие право выезда из Украины.

На Прикарпатье четырех злоумышленников подозревают в организации схемы побега военнообязанных из страны. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Так, сообщено о подозрении четырем участникам организованной преступной группы по фактам незаконной переправки лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Установлено, что организатор группы – житель Прикарпатья, а его сообщники – двое жителей Закарпатья и уроженка Севастополя. Подозреваемые за денежное вознаграждение переправляли мужчин призывного возраста в Венгрию.

Военнообязанных переправляли разными способами: нелегально перевозя в автомобиле, переводили в обход пунктов пропуска – через лес и реку, а также производили фиктивные документы, дававшие право выезда из Украины.

Стоимость такой услуги составляла от 4500 до 11500 евро.

В частности, чтобы организовать бегство из страны одного из своих клиентов, отказавшегося переплыть на лодке через реку Тиса, подозреваемые подделывали документы об установлении группы инвалидности.

Трем из них избрана мера пресечения – содержание под стражей с определением залога на общую сумму 560 000 гривен, а одной – домашний арест.

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