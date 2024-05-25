За яких умов і хто має право вручити повістку під час перевірки документів

Повістку можуть вручити під час перевірки документів – постанова Кабміну.

Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затверджений постановою Кабміну №560 від 16 травня, свідчить, що треба розрізняти зупинку для перевірки документів та вручення повістки. Якщо перевірити документи має право поліцейський, то у коло осіб, уповноважених вручати повістки, безпосередньо поліцейські не входять. І навпаки, якщо вручити повістку може представник структурного підрозділу райдержадміністрації, то перевіряти документи він не може.

Постанова Кабміну 560 дозволяє сформувати та вручити повістку під час перевірки документів за певних умов.

Так, вона визначає, що уповноважені представники ТЦК або поліцейські, а також представники Держприкордонслужби мають право вимагати у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ (ВОД в електронній формі) разом з документом, що посвідчує особу.

Право на перевірку ВОД надається представникам ТЦК, уповноваженим вручати повістки. Ця норма Порядку, затвердженого постановою 560, свідчить, що у представника ТЦК має бути при собі посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки.

Перевірка ВОД у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років може здійснюватися за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будинках та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блок-постах) — уповноваженими представниками ТЦК або поліцейськими.

Під час перевірки ВОД:

уповноважений представник ТЦК зобов’язаний назвати своє прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), посаду, а також – пред’явити посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки, разом з паспортом громадянина (посвідченням офіцера, військовим квитком);

поліцейські та представники органів охорони державного кордону або їх структурних підрозділів Держприкордонслужби відрекомендовуються у порядку, визначеному наказами керівників Національної поліції та Держприкордонслужби відповідно.

У ході перевірки документів перевіряється приналежність громадян щодо військового обов’язку, звіряються їх персональні дані, дані військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних «Оберіг», резервістів (територіального центру комплектування та соціальної підтримки).

Із зазначеною метою представники ТЦК, Держприкордонслужби та поліцейські можуть використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Реєстру.

Коли під час перевірки документів можуть запропонувати «проїхати» до ТЦК

У разі встановлення, що громадянин порушує правила військового обліку, визначені Порядком організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженим постановою КМУ від 30 грудня 2022 р. № 1487, або Законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», виявлення розбіжностей військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів старший групи оповіщення (який згідно постанови 560 має бути представником ТЦК) пропонує резервісту або військовозобов’язаному прослідувати до районного (міського) ТЦК для взяття на військовий облік, проходження медичного огляду для визначення придатності, уточнення своїх персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів.

Із зазначеною метою громадянину оформляється та вручається повістка.

У разі відмови резервіста або військовозобов’язаного від отримання повістки представником, який уповноважений вручати повістки, складається акт відмови від отримання повістки, який підписується не менш як 2 членами групи оповіщення.

Акт відмови від отримання повістки оголошується громадянину. Акт відмови від отримання повістки подається керівнику районного (міського) ТЦК для вжиття заходів до притягнення правопорушника до адміністративної відповідальності. Акт відмови від отримання повістки реєструється в районному (міському) ТЦК.

У разі відмови прослідувати до районного (міського) ТЦК поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до такого центру на підставі статей 261 і 262 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Окрім можливості затримати чоловіка у разі відмови прослідувати до ТЦК (яка відповідно до порядку не є вимогою, а «пропозицією»), також Порядок встановлює наслідки відмови від отримання повістки.

Так, у разі відмови від отримання повістки поліцейський, який входить складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до районного (міського) ТЦК на підставі статей 261 і 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Автор: Наталя Мамченко

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