При каких условиях и кто имеет право вручить повестку при проверке документов

Повестку могут вручить во время проверки документов – постановление Кабмина.

Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденный постановлением Кабмина №560 от 16 мая, свидетельствует, что следует различать остановку для проверки документов и вручение повестки. Если проверить документы имеет право полицейский, то в круг лиц, уполномоченных вручать повестки, непосредственно полицейские не входят. И наоборот, если вручить повестку может представитель структурного подразделения райгосадминистрации, проверять документы он не может.

Постановление Кабмина 560 позволяет сформировать и вручить повестку при проверке документов при определенных условиях.

Так, она определяет, что уполномоченные представители ТЦК или полицейские, а также представители Госпогранслужбы вправе требовать у граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетный документ (ВОД в электронной форме) вместе с документом, удостоверяющим личность.

Право на проверку ВОД предоставляется представителям ТЦК, уполномоченным вручать повестки. Эта норма Порядка, утвержденного постановлением 560, свидетельствует, что у представителя ТЦК должно быть удостоверение личности, уполномоченного вручать повестки.

Проверка ВОД у граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет может осуществляться по месту жительства, работы, учебы, в общественных местах, общественных домах и сооружениях, местах массового скопления людей, на пунктах пропуска (блок-постах) - уполномоченными представителями ТЦК или полицейскими. .

При проверке ВОД:

уполномоченный представитель ТЦК обязан назвать свою фамилию, собственное имя и отчество (при наличии), должность, а также – предъявить удостоверение лица, уполномоченного вручать повестки, вместе с паспортом гражданина (удостоверением офицера, военным билетом);

полицейские и представители органов охраны государственной границы или их структурных подразделений Госпогранслужбы представляются в порядке, определенном приказами руководителей Национальной полиции и Госпогранслужбы соответственно.

В ходе проверки документов проверяется принадлежность граждан по воинской обязанности, сверяются их персональные данные, данные военно-учетного документа по военно-учетным данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных «Оберег», резервистов (территориального центра комплектования и социальной поддержки).

В этих целях представители ТЦК, Госпогранслужбы и полицейские могут использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Реестру.

Когда при проверке документов могут предложить «проехать» в ТЦК

В случае установления, что гражданин нарушает правила военного учета, определенные Порядком организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденным постановлением КМУ от 30 декабря 2022 г. № 1487, или Законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации», выявление разногласий военно-учетного документа с военно-учетными данными Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов старший группы оповещения (который согласно постановлению 560 должен быть представителем ТЦК) предлагает резервисту или военнообязанному проследовать в районный (городской) ТЦК для взятия на военный учет , прохождения медицинского осмотра для определения пригодности, уточнения своих персональных данных, данных военно-учетного документа по военно-учетным данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных, резервистов.

С указанной целью гражданину оформляется и вручается повестка.

В случае отказа резервиста или военнообязанного от получения повестки представителем, уполномоченным вручать повестки, составляется акт отказа от получения повестки, который подписывается не менее чем 2 членами группы оповещения.

Акт отказа в получении повестки объявляется гражданину. Акт отказа от получения повестки представляется руководителю районного (городского) ТЦК для принятия мер по привлечению правонарушителя к административной ответственности. Акт отказа от получения повестки регистрируется в районном (городском) ТЦК.

В случае отказа проследовать в районный (городской) ТЦК полицейский, входящий в состав группы оповещения, производит административное задержание и доставку гражданина в такой центр на основании статей 261 и 262 Кодекса об административных правонарушениях.

Кроме возможности задержать мужчину в случае отказа преследовать ТЦК (которая в соответствии с порядком не является требованием, а «предложением»), также Порядок устанавливает последствия отказа от получения повестки.

Так, в случае отказа от получения повестки полицейский, входящий в состав группы оповещения, производит административное задержание и доставку гражданина в районный (городской) ТЦК на основании статей 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Автор: Наталья Мамченко

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