В Ровенской области полицейский с признаками опьянения сбил мужчину и отказался проходить тест на алкоголь

09:58, 12 августа 2025
В ГБР указывают, что от водителя исходил резкий запах алкоголя, однако он категорически отказался проходить осмотр на состояние опьянения.
Государственное бюро расследований сообщило о задержании правоохранителя из Ровно, который 8 августа около 17:30 возле села Бранив Ровенского района совершил смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По данным следствия, полицейский, управляя собственным автомобилем, во время маневра выехал на обочину и сбил двух пешеходов. В результате наезда 47-летний мужчина погиб на месте, а его 34-летний товарищ получил телесные повреждения, угрозы его жизни нет.

В ГБР указывают, что от водителя исходил резкий запах алкоголя, однако он категорически отказался проходить осмотр на состояние опьянения. Медики зафиксировали этот отказ в присутствии свидетелей.

В ходе расследования назначен ряд экспертиз, которые должны установить все обстоятельства ДТП и подтвердить или опровергнуть факт алкогольного опьянения.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

Напомним, в Киеве женщина снесла ограждение и перевернула авто на бок — видео ДТП «на ровном месте». А на Лыбедской женщина за рулем «гелика» вылетела с дороги и врезалась в МАФ.

Отметим, что 19 июля произошел похожий случай — в центре Киева женщина за рулем Mercedes выехала на тротуар и сбила женщину на летней террасе кафе. Тогда в патрульной полиции заявили, что, как выяснилось, за рулем была гражданка, которая никогда не получала водительского удостоверения.

Позже страну всколыхнул еще один случай — сотрудник прокуратуры в Киеве на автомобиле сбил женщину на тротуаре. Это произошло вечером 19 июля в Голосеевском районе столицы.

Водитель наехал на женщину, которая шла по пешеходной зоне на улице Большой Васильковской, и скрылся. Его задержали. Генпрокурор Руслан Кравченко тогда заявил, что берет это дело под личный контроль и будет представлять интересы пострадавшей в суде.

суд полиция ДТП водительские права Ровно ГБР задержание тест на алкоголь подозреваемый

