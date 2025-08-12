На Рівненщині поліцейський з ознаками сп’яніння збив чоловіка та відмовився від проходження тесту на алкоголь

У ДБР вказують, що від водія відчувався різкий запах алкоголю, однак він категорично відмовився проходити огляд на стан сп’яніння.

Державне бюро розслідувань повідомило про затримання правоохоронця з Рівного, який 8 серпня близько 17:30 поблизу села Бранів Рівненського району скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду.

За даними слідства, поліцейський, керуючи власним автомобілем, під час маневру виїхав на узбіччя та збив двох пішоходів. Унаслідок наїзду 47-річний чоловік загинув на місці, а його 34-річний товариш отримав тілесні ушкодження, загрози його життю немає.

У ДБР вказують, що від водія відчувався різкий запах алкоголю, однак він категорично відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. Медики зафіксували цю відмову у присутності свідків.

У ході розслідування призначено низку експертиз, які мають встановити всі обставини ДТП та підтвердити або спростувати факт алкогольного сп’яніння.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

