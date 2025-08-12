Практика судів
  1. В Україні

На Рівненщині поліцейський з ознаками сп’яніння збив чоловіка та відмовився від проходження тесту на алкоголь

09:58, 12 серпня 2025
У ДБР вказують, що від водія відчувався різкий запах алкоголю, однак він категорично відмовився проходити огляд на стан сп’яніння.
На Рівненщині поліцейський з ознаками сп’яніння збив чоловіка та відмовився від проходження тесту на алкоголь
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань повідомило про затримання правоохоронця з Рівного, який 8 серпня близько 17:30 поблизу села Бранів Рівненського району скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду.

За даними слідства, поліцейський, керуючи власним автомобілем, під час маневру виїхав на узбіччя та збив двох пішоходів. Унаслідок наїзду 47-річний чоловік загинув на місці, а його 34-річний товариш отримав тілесні ушкодження, загрози його життю немає.

У ДБР вказують, що від водія відчувався різкий запах алкоголю, однак він категорично відмовився проходити огляд на стан сп’яніння. Медики зафіксували цю відмову у присутності свідків.

У ході розслідування призначено низку експертиз, які мають встановити всі обставини ДТП та підтвердити або спростувати факт алкогольного сп’яніння.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, що у Києві жінка знесла огорожу та перекинула авто на бік — відео ДТП «на рівному місці». А на Либідській жінка за кермом «геліка» вилетіла з дороги та врізалась в МАФ.

Зауважимо, що 19 липня стався схожий інцидент – у центрі Києва водійка Mercedes вилетіла на тротуар і травмувала жінку на літній терасі кафе. Тоді ж у патрульній поліції заявили, що як зʼясувалося, водійкою була громадянка, що ніколи не отримувала водійського посвідчення.

А уже згодом країну сколихнув другий випадок – працівник прокуратури у Києві на автівці збив жінку на тротуарі. Це сталося ввечері 19 липня в Голосіївському районі столиці.

Водій наїхав на жінку, яка йшла по пішохідній зоні на вулиці Великій Васильківській, і втік. Його затримали. Генпрокурор Руслан Кравченко тоді заявив, що бере цю справу на контроль і представлятиме інтереси потерпілої в суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд поліція ДТП посвідчення водія Рівне ДБР затримання тест на алкоголь підозрюваний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада адвокатів обрала Олексія Шевчука, Ганну Колесник і Оксану Каденко кандидатами до Конкурсної комісії з відбору членів ВККС

Надалі Вища рада правосуддя буде обирати одного члена до складу Конкурсної комісії з відбору ВККС серед трьох запропонованих РАУ кандидатів – Олексія Шевчука, Ганни Колесник і Оксани Каденко

«Копіпаста» зі старого скасованого вироку не передбачена КПК як спосіб дослідження судом доказів — Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що у КПК немає такого способу дослідження судом доказів, як імпорт з тексту попереднього, раніше скасованого вироку, змістовної складової показань свідків, експертів та спеціаліста та їх відображення в тексті нового вироку.

Певні інвестори отримають широкі податкові пільги на 10 років – Гетманцев про рекомендовані Раді законопроекти

Данило Гетманцев вказав, що цими законопроектами будуть створені пільгові умови оподаткування на 10 років для інвесторів, які реалізують проекти з будівництва, модернізації або технічного переоснащення підприємств, придбання обладнання чи землі під виробництво.

У МЗС Франції заявили, що зустріч Трампа з Путіним на Алясці має призвести до припинення вогню – і далі до перемовин

Припинення вогню і потім переговори між Україною та РФ: відбулося позачергове засідання Ради з питань закордонних справ, на якому європейські партнери висловили бачення результатів зустрічі Трампа і Путіна.

Апеляційний адмінсуд у Києві заборонив ТЦК призивати чоловіка з відстрочкою шляхом забезпечення позову

Шостий апеляційний адмінсуд на попередження призову чоловіка з відстрочкою вирішив вжити заходи забезпечення позову і заборонив ТЦК його призивати, посилаючись на позицію Верховного Суду про незворотність незаконної мобілізації.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва