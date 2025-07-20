У Києві працівник прокуратури збив жінку на тротуарі та втік — генпрокурор Кравченко взяв справу під свій контроль, відео ДТП

Генеральний прокурор заявив, що бере цю справу на контроль і представлятиме інтереси потерпілої в суді.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві працівник прокуратури на автівці збив жінку на тротуарі. Це сталося ввечері 19 липня в Голосіївському районі столиці.

Водій наїхав на жінку, яка йшла по пішохідній зоні на вулиці Великій Васильківській, і втік. Його вже затримали.

Винуватцем ДТП виявився Андрій Молочний, головний спеціаліст відділу. Він державний службовець, не прокурор, але працівник органів прокуратури.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що бере цю справу на контроль і представлятиме інтереси потерпілої в суді.

«Це шокує. Я ще раз наголошую: належність до органів прокуратури не індульгенція, це відповідальність.

Беру цю справу під контроль. І, як Генеральний прокурор, представлятиму інтереси потерпілої в суді.

Така поведінка ганьба для всієї системи. Вона має бути жорстко покарана. І я обіцяю, так і буде.

Право і Закон одні для всіх.

Потерпілій надається вся необхідна медична допомога. Особисто прошу вибачення за цей ганебний вчинок працівника прокуратури», — наголосив Кравченко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.