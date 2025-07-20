Усик натякнув на наступного суперника після перемоги над Дюбуа — можливий бій з Ф’юрі або Паркером

Після реваншу Усик подякував захисникам України й припустив, з ким може провести наступний бій.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», український боксер Олександр Усик здобув переконливу перемогу над британцем Даніелем Дюбуа в реванші, який відбувся на стадіоні «Вемблі» у Лондоні. Одразу після бою Усик звернувся до глядачів і поділився своїми першими враженнями прямо з рингу.

«38 — це не старість. Це тільки старт! Я хочу сказати «дякую» Богові, Святій Марії і усім вам, «Вемблі», — виголосив Усик, отримавши шалені овації від глядачів.

Українець присвятив перемогу всім людям та особливо тим, хто зараз захищає країну на фронті.

«Я хочу подякувати всій Україні, хлопцям, які боронять нашу країну. Я отримав безліч повідомлень від хлопців з різних підрозділів, які зараз на фронті. Хлопці, ви неймовірні, ви дозволяєте мені бути зараз тут. Слава Україні!» — сказав боксер українською мовою.

На запитання про подальші плани Усик відповів лаконічно: «Я їду додому до сім'ї, до моїх дітей, до моєї дружини».

Також чемпіон натякнув на майбутній поєдинок з Тайсоном Ф'юрі — це може стати третім боєм між боксерами. Водночас розглядається і варіант зустрічі з новозеландцем Джозефом Паркером у рамках захисту титулу WBO.

Промова Усика викликала гучні овації у Лондоні, де українця підтримувала велика кількість уболівальників.

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