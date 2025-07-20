Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа у бою за звання абсолютного чемпіона світу, повне відео бою

07:57, 20 липня 2025
Усик здобув 24-ту перемогу в карʼєрі, завершивши бій нокаутом та об’єднавши всі чемпіонські пояси.
Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа у бою за звання абсолютного чемпіона світу, повне відео бою
Фото: Queensberry/Leigh Dawney
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Український боксер Олександр Усик нокаутом переміг британця Даніеля Дюбуа в бою за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 19 липня в Лондоні.

Усик нокаутував Дюбуа у п’ятому раунді, утретє ставши беззаперечним абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.  

Боксер відвоював собі пояс IBF, від якого він відмовився у червні 2024 року, та захистивши титули WBA, WBO та WBC.

«38 років – це ще молодий хлопець, запам'ятайте. 38 – це лише початок. Чому вийшло легше, ніж у першому поєдинку? Не знаю. Дякую Ісусу Христу, Діві Марії, моїй команді та публіці на «Вемблі». Дюбуа? Брате, вибач, але це спорт. Але мій народ хотів цієї перемоги», – сказав Усик після перемоги.

Усик нокаутував Дюбуа в п'ятому раунді. Перед цим у тому ж раунді українець відправив британця в нокдаун. Той піднявся, але Олександр моментально добив суперника.

Наразі у активі Усика 24 бої на професійному рингу, з яких 24 перемоги і нуль поразок.

Після бою Усика привітали тисячі українців у соцмережах. Зокрема й Президент Володимир Зеленський.

Він подякував Олександру «за силу, натхнення», які чемпіон дає «усій країні з кожною своєю перемогою».

«Дякую, що кожен бій з Україною в серці. Вітаю з перемогою - тебе, країну, всіх, хто вболівав», - написав Зеленський.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Олександр Усик бокс спорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Що розповіли Вищій раді правосуддя кандидати на посаду члена ВККС – питання виникли до обох претендентів

Суддя у відставці Ігор Кушнір та суддя Оксана Вознюк намагалися переконати, що саме вони достойні зайняти посаду члена ВККС.

На посади суддів КСУ по квоті З’їзду суддів є 17 претендентів: список

Чергова спроба заповнити вакантні посади суддів Конституційного Суду по квоті суддівської спільноти.

Чоловікам, які вчасно уточнили дані, прийшли повідомлення про штрафи від ТЦК у Резерв+ – що радять у Міноборони

Військовозобов’язані вчасно уточнили свої дані, але їм все одно прийшли штрафи у Резерв+ – що каже відповідальна за цифровізацію в Міноборони Катерина Черногоренко

Після перезавантаження Кабміну доведеться вносити зміни до порядку використання бюджету на центри єдності українців за кордоном

Раніше уряд визначив порядок використання бюджетних коштів на розбудову центрів єдності українців за кордоном, одержувачем яких є «Агенція національної єдності», яке, як вказано у постанові, належить до сфери управління Міннац’єдності.

Спадкоємці осіб, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з територій, що входили до складу Польщі, отримають компенсації і право на повернення майна

Верховна Рада прийняла закон щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з територій, які на той час входили до складу Польської Республіки – вони отримають право на компенсації і повернення майна.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Юрченко
    Валентина Юрченко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Мельник
    Олександр Мельник
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду