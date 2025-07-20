Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа у бою за звання абсолютного чемпіона світу, повне відео бою

Усик здобув 24-ту перемогу в карʼєрі, завершивши бій нокаутом та об’єднавши всі чемпіонські пояси.

Фото: Queensberry/Leigh Dawney

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Український боксер Олександр Усик нокаутом переміг британця Даніеля Дюбуа в бою за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 19 липня в Лондоні.

Усик нокаутував Дюбуа у п’ятому раунді, утретє ставши беззаперечним абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.

Боксер відвоював собі пояс IBF, від якого він відмовився у червні 2024 року, та захистивши титули WBA, WBO та WBC.

«38 років – це ще молодий хлопець, запам'ятайте. 38 – це лише початок. Чому вийшло легше, ніж у першому поєдинку? Не знаю. Дякую Ісусу Христу, Діві Марії, моїй команді та публіці на «Вемблі». Дюбуа? Брате, вибач, але це спорт. Але мій народ хотів цієї перемоги», – сказав Усик після перемоги.

Усик нокаутував Дюбуа в п'ятому раунді. Перед цим у тому ж раунді українець відправив британця в нокдаун. Той піднявся, але Олександр моментально добив суперника.

Наразі у активі Усика 24 бої на професійному рингу, з яких 24 перемоги і нуль поразок.

Після бою Усика привітали тисячі українців у соцмережах. Зокрема й Президент Володимир Зеленський.

Він подякував Олександру «за силу, натхнення», які чемпіон дає «усій країні з кожною своєю перемогою».

«Дякую, що кожен бій з Україною в серці. Вітаю з перемогою - тебе, країну, всіх, хто вболівав», - написав Зеленський.

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