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Оновлений склад РНБО готує перші рішення — Зеленський анонсував санкції

21:25, 19 липня 2025
Президент зазначив, що новий склад РНБО вже працює над першими рішеннями, зокрема щодо санкцій і активізації економічних зв’язків.
Оновлений склад РНБО готує перші рішення — Зеленський анонсував санкції
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що новий склад Ради національної безпеки і оборони вже готує свої перші рішення.

Додамо, що Зеленський після перезавантаження Кабінету міністрів змінив склад РНБО.

«Сьогодні ж я говорив із секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Склад РНБО оновлено. І вже готуємо перші рішення нового складу. Зокрема, санкції – будуть незабаром», — зазначив Глава держави у вечірньому зверненні.

Також, за словами Президента, готуються рішення для активізації економічних відносин.

Глава держави повідомив, що 20 липня проговорить деталі з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко. «Готуємо рішення на понеділок», — наголосив Володимир Зеленський.

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президент Володимир Зеленський РНБО

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