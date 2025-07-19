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Володимир Зеленський затвердив новий персональний склад РНБО — хто туди увійшов

17:55, 19 липня 2025
Оновлення РНБО відбулося після кадрових ротацій у Кабміні .
Володимир Зеленський затвердив новий персональний склад РНБО — хто туди увійшов
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Президент України Володимир Зеленський після перезавантаження Кабінету міністрів змінив склад Ради національної безпеки та оборони. Відповідний указ №501/2025 оприлюднено на сайті Глави держави.

Відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України Президент постановив:

Затвердити такий персональний склад Ради національної безпеки і оборони України:

ЗЕЛЕНСЬКИЙ Володимир Олександрович – Президент України, Голова Ради національної безпеки і оборони України

ГАЛУЩЕНКО Герман Валерійович – Міністр юстиції України

ГРИНЧУК Світлана Василівна – Міністр енергетики України

ЄРМАК Андрій Борисович – Керівник Офісу Президента України

ЗАГОРОДНІЙ Анатолій Глібович – президент Національної академії наук України

ІВАЩЕНКО Олег Іванович – Голова Служби зовнішньої розвідки України

КЛИМЕНКО Ігор Володимирович – Міністр внутрішніх справ України

КРАВЧЕНКО Руслан Андрійович – Генеральний прокурор

ЛЯШКО Віктор Кирилович – Міністр охорони здоров'я України

МАЛЮК Василь Васильович – Голова Служби безпеки України

МАРЧЕНКО Сергій Михайлович – Міністр фінансів України

ПИШНИЙ Андрій Григорович – Голова Національного банку України (за згодою)

ПРОНІН Філіп Євгенович –  Голова Державної служби фінансового моніторингу України

СВИРИДЕНКО Юлія Анатоліївна – Прем'єр-міністр України

СИБІГА Андрій Іванович – Міністр закордонних справ України

СИРСЬКИЙ Олександр Станіславович – Головнокомандувач Збройних Сил України

СОБОЛЕВ Олексій Дмитрович – Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України

СТЕФАНЧУК Руслан Олексійович – Голова Верховної Ради України (за згодою)

УМЄРОВ Рустем Енверович – Секретар Ради національної безпеки і оборони України

ФЕДОРОВ Михайло Альбертович – Перший віце-прем'єр-міністр України – Міністр цифрової трансформації України

ШМИГАЛЬ Денис Анатолійович – Міністр оборони України.

Документ також визнає такими, що втратили чинність:

  • Указ Президента України від 29 березня 2024 року № 193/2024 «Про склад Ради національної безпеки і оборони України»;
  • Указ Президента України від 13 вересня 2024 року № 627/2024 «Про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України»;
  • Указ Президента України від 6 листопада 2024 року № 751/2024 «Про зміну у складі Ради національної безпеки і оборони України»;
  • Указ Президента України від 8 січня 2025 року № 20/2025 «Про зміну у складі Ради національної безпеки і оборони України»;
  • Указ Президента України від 4 лютого 2025 року № 63/2025 «Про зміну у складі Ради національної безпеки і оборони України»;
  • Указ Президента України від 7 лютого 2025 року № 79/2025 «Про зміну у складі Ради національної безпеки і оборони України»;
  • Указ Президента України від 8 липня 2025 року № 469/2025 «Про зміну у складі Ради національної безпеки і оборони України».

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Кабінет Міністрів України РНБО

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