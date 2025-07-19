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У Канаді чоловік викрав пасажирський літак — поліція розцінює його дії як теракт

20:04, 19 липня 2025
Чоловік погрожував пілоту ножем, самостійно пролетів майже 65 кілометрів і приземлився у Ванкувері.
У Канаді чоловік викрав пасажирський літак — поліція розцінює його дії як теракт
Фото: CTV News
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У Канаді затримали 39-річного Шахіра Кассіма, який самотужки викрав невеликий пасажирський літак і пролетів майже 65 кілометрів, перш ніж посадити його в аеропорту Ванкувера. Поліція вважає його вчинок актом тероризму. Про це повідомляє Independent.

Інцидент стався в аеропорту Вікторії, провінція Британська Колумбія. За інформацією Королівської канадської кінної поліції, чоловік забронював повітряну екскурсію, але під час підготовки до польоту пригрозив пілоту ножем і захопив керування літаком моделі Cessna 172. Пілотові вдалося втекти ще до злету.

Протягом наступних 40 миль (приблизно 65 км) Кассім керував літаком самостійно й зрештою безпечно приземлився в міжнародному аеропорту Ванкувера. На борту перебував лише він, постраждалих немає.

Через інцидент у небі було зафіксовано надзвичайну активність: до операції підключили поліцію, спецпідрозділи з собаками та авіаслужбу, а Північноамериканське командування аерокосмічної оборони (NORAD) навіть готувалося підняти в повітря винищувачі F-15.

На записі переговорів диспетчерів чути, як один із них попереджає про «захоплення Cessna 172», і додає: «Вони зараз над нами, очікуйте подальших вказівок».

Через посадку викраденого літака прибуття інших рейсів у Ванкувер було тимчасово призупинено. За даними аеропорту, дев’ять літаків довелося перенаправити на інші летовища, а затримки в русі тривали приблизно 39 хвилин. Загалом цього дня було відкладено понад 140 рейсів.

Після приземлення Кассім добровільно здався поліції. Його звинувачують у захопленні літака з терористичним мотивом. Наступне судове засідання призначене на середу.

Як відомо, в минулому Кассім був пілотом невеликої канадської авіакомпанії KD Air, яка вже не функціонує. Її колишні власники розповіли журналістам, що вважали його розумним і цілеспрямованим, але несподівано він звільнився, бо «втратив інтерес до роботи» та захотів вступити до медичного університету.

Мотиви його нинішнього вчинку офіційно ще не оприлюднені.

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Канада

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