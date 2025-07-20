У Держпраці відповіли, чи враховується час простою для нарахування відпустки за шкідливі умови

Стало відомо, чи враховується простій до стажу для відпустки за роботу із шкідливими умовами праці.

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Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці роз’яснило, чи зараховується період простою до стажу для надання щорічної додаткової відпустки за роботу в шкідливих умовах.

Під час простої дія трудового договору з працівниками продовжується, проте вони не виконують свої посадові обов’язки. Періоди роботи, що дають право на щорічні додаткові відпустки, визначені частиною першої статті 9 Закону України «Про відпустки» (час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, час щорічної основної та додаткової відпустки та час роботи вагітних жінок, переведених на підставі медичного висновку на легшу роботу).

Таким чином, працівник не має права на щорічну додаткову відпустку за період простою.

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