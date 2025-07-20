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В Гоструда ответили, засчитывается ли время простоя для начисления отпуска за вредные условия

07:00, 20 июля 2025
Стало известно, засчитывается ли простой в стаж для отпуска за работу с вредными условиями труда.
В Гоструда ответили, засчитывается ли время простоя для начисления отпуска за вредные условия
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Центрально-Западное межрегиональное управление Госслужбы труда разъяснило, засчитывается ли период простоя в стаж для предоставления ежегодного дополнительного отпуска за работу во вредных условиях.

Во время простоя трудовой договор с работниками продолжает действовать, однако они не исполняют свои должностные обязанности. Периоды работы, дающие право на ежегодные дополнительные отпуска, определены частью первой статьи 9 Закона Украины «Об отпусках» (время фактической работы во вредных, тяжелых условиях или с особым характером труда, время ежегодного основного и дополнительного отпуска, а также время работы беременных женщин, переведенных на более легкую работу на основании медицинского заключения).

Таким образом, работник не имеет права на ежегодный дополнительный отпуск за период простоя.

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Гоструда отпуск трудовые отношения

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