В Гоструда ответили, засчитывается ли время простоя для начисления отпуска за вредные условия

Стало известно, засчитывается ли простой в стаж для отпуска за работу с вредными условиями труда.

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Центрально-Западное межрегиональное управление Госслужбы труда разъяснило, засчитывается ли период простоя в стаж для предоставления ежегодного дополнительного отпуска за работу во вредных условиях.

Во время простоя трудовой договор с работниками продолжает действовать, однако они не исполняют свои должностные обязанности. Периоды работы, дающие право на ежегодные дополнительные отпуска, определены частью первой статьи 9 Закона Украины «Об отпусках» (время фактической работы во вредных, тяжелых условиях или с особым характером труда, время ежегодного основного и дополнительного отпуска, а также время работы беременных женщин, переведенных на более легкую работу на основании медицинского заключения).

Таким образом, работник не имеет права на ежегодный дополнительный отпуск за период простоя.

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