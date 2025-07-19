В Бериславе на Херсонщине женщина погибла в результате подрыва на мине — ОВА

Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, а власти призывают жителей избегать опасных территорий из-за минной угрозы.

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В Бериславе Херсонской области в результате подрыва на взрывном устройстве погибла местная жительница. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, трагедия произошла вечером 18 июля. В результате детонации мины смертельные ранения получила женщина 1960 года рождения.

«Искренние соболезнования родным и близким погибшей», — отметил глава ОВА.

В Херсонской ОВА в очередной раз призывают жителей соблюдать осторожность и не приближаться к потенциально опасным участкам.

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