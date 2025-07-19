Льгота на ввоз электромобилей действует только до конца этого года — Даниил Гетманцев

Без уплаты пошлины можно будет ввезти электрокары до 31 декабря 2025 года.

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Льготный режим освобождения от НДС на ввоз электромобилей в Украину завершится 31 декабря 2025 года и больше продлеваться не будет. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Льгота по НДС действует до конца этого года и продлеваться не будет. Поэтому, если есть время, возможность и желание — покупайте до конца года», — отметил он.

Одновременно Гетманцев раскритиковал попытки некоторых импортеров добиться продления льготы, назвав такую инициативу «вредной» в условиях военного времени.

«Имейте порядочность в стране, которая каждую копейку собирает на армию, не поднимать вопрос об освобождении от НДС отдельной категории дорогих товаров», — добавил народный депутат.

По его словам, бизнесу следует сосредоточиться на конкуренции качеством и маркетингом, а не на лоббировании налоговых изменений.

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