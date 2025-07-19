30 тысяч евро за «тур» в Молдову – на Буковине мужчина переправлял уклонистов за границу

Правоохранители задержали 51-летнего организатора схемы, нелегально вывозившего военнообязанных в обход пунктов пропуска и блокпостов.

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На Буковине разоблачили организатора незаконной переправки военнообязанных в Молдову. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура.

Организатором оказался 51-летний житель Днестровского района Черновицкой области. Ради легкого заработка он детально продумал логистику, обеспечивал трансфер и сопровождение «клиентов» в обход официальных пунктов пропуска.

По налаженной схеме он организовал незаконную переправку в Молдову троих мужчин призывного возраста — жителей Тернопольской, Хмельницкой и Киевской областей. За свои услуги он рассчитывал получить около 30 тысяч евро.

Местом сбора клиентов стала Хмельницкая область. Все они прибыли в Каменец-Подольский, откуда организатор обеспечил их перевозку в обход блокпостов в Черновицкую область. Также он настаивал на удалении с телефонов всех контактов, переписок и звонков между участниками.

После прибытия в одно из приграничных населенных пунктов Днестровского района, где прошел финальный инструктаж и была передана авансовая плата, мужчин вместе с организатором задержали правоохранители.

Организатору сообщено о подозрении. Сейчас устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.

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