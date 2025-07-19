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30 тисяч євро за «тур» до Молдови – на Буковині чоловік переправляв ухилянтів за кордон

19:09, 19 липня 2025
Правоохоронці затримали 51-річного організатора схеми, який нелегально вивозив військовозобов’язаних в обхід пунктів пропуску та блокпостів.
30 тисяч євро за «тур» до Молдови – на Буковині чоловік переправляв ухилянтів за кордон
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На Буковині викрито організатора незаконного переправлення військовозобов’язаних до Молдови. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Організатор — 51-річний мешканець Дністровського району Чернівецької області. Щоб отримати солідний заробіток, чоловік детально продумав логістику, забезпечував трансфер та супровід «клієнтів» в обхід офіційних пунктів пропуску.

За налагодженою схемою він організував незаконне переправлення до Молдови трьох чоловіків мобілізаційного віку – жителів Тернопільської, Хмельницької та Київської областей. За свої послуги планував отримати близько 30 тисяч євро.

Місцем збору клієнтів стала Хмельниччина. Усі вони з’їхалися до Кам’янця-Подільського, звідки організатор забезпечив їх перевезення в обхід блокпостів до Чернівецької області. Також організатор наполягав на видаленні з телефонів усіх контактів, переписок та дзвінків між собою.

Після прибуття до одного з прикордонних населених пунктів Дністровського району, де відбувся фінальний інструктаж та авансовий платіж, чоловіків разом з організатором викрили правоохоронці.

Організатору повідомлено про підозру. Наразі встановлюються інші причетні до злочину особи.

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