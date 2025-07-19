Зеленський відзначив орденом Свободи 16-річних Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова, яких у Бердянську вбили росіяни

Хлопців посмертно нагороджено за мужність і проукраїнську позицію, через яку вони зазнали катувань і були розстріляні окупантами.

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Президент Володимир Зеленський відзначив орденом Свободи 16-річних Тіграна Оганнісяна та Микиту Ханганова, яких у тимчасово окупованому Бердянську вбили російські загарбники. Указ №500 оприлюднено на сайті Офісу Президента.

«За громадянську мужність, патріотизм, самовіддане відстоювання суверенітету та незалежності Української держави, конституційних прав і свобод людини постановляю: нагородити орденом Свободи Оганнісяна Тіграна Григоровича (посмертно) – учня Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Бердянської міської ради Запорізької області; Ханганова Микиту Сергійовича (посмертно) – учня Бердянської загальноосвітньої школи № 1, Запорізька область», – йдеться в указі.

Тігран Оганнісян активно висловлював свою проукраїнську позицію, через що неодноразово зазнавав тиску з боку окупаційних військ: був викрадений із дому, у якому мешкав із бабусею, піддавався катуванням та знущанням, включно з електрошоком та імітацією розстрілу, був арештований представниками окупаційної влади.

Микита Ханганов також не приховував своєї проукраїнської позиції. У жовтні 2022 року окупанти намагались арештувати хлопця, допитували разом із батьком і згодом почали фабрикувати справу про нібито диверсію на залізниці та влаштовувати обшуки вдома. Справу проти хлопця готували до суду та планували засудити його до 20 років увʼязнення.

«Тігран Оганнісян і Микита Ханганов були друзями. Окупанти вбили їх 23 червня 2023 року. Після цього в мережу потрапило відео з останніми словами хлопців: «Усе, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні! Героям слава!» Після двох років із моменту вбивства окупанти так і не віддали тіла вбитих Тіграна Оганнісяна та Микити Ханганова рідним», - зазначено у повідомленні.

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