Зеленский отметил орденом Свободы 16-летних Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова, которых в Бердянске убили россияне

Парни посмертно награждены за мужество и проукраинскую позицию, из-за которой они подверглись пыткам и были расстреляны оккупантами.

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Президент Владимир Зеленский наградил орденом Свободы 16-летних Тиграна Оганнисяна и Никиту Ханганова, которых в оккупированном Бердянске убили российские захватчики. Указ №500 опубликован на сайте Офиса Президента.

«За гражданское мужество, патриотизм, самоотверженную защиту суверенитета и независимости Украинского государства, конституционных прав и свобод человека постановляю: наградить орденом Свободы Оганнисяна Тиграна Григорьевича (посмертно) — ученика Бердянской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней №7 Бердянского городского совета Запорожской области; Ханганова Никиту Сергеевича (посмертно) — ученика Бердянской общеобразовательной школы №1, Запорожская область», — говорится в указе.

Тигран Оганнисян открыто высказывал свою проукраинскую позицию, из-за чего неоднократно подвергался давлению со стороны оккупационных войск: был похищен из дома, где жил с бабушкой, подвергался пыткам и издевательствам, включая электрошок и имитацию расстрела, был арестован представителями оккупационной власти.

Никита Ханганов также не скрывал своей проукраинской позиции. В октябре 2022 года оккупанты пытались арестовать подростка, допрашивали его вместе с отцом и начали фабриковать дело о якобы диверсии на железной дороге, проводили обыски в доме. Против него готовили обвинение, планируя приговорить к 20 годам заключения.

«Тигран Оганнисян и Никита Ханганов были друзьями. Оккупанты убили их 23 июня 2023 года. После этого в сеть попало видео с последними словами ребят: «Всё, это смерть, пацаны. Прощайте. Слава Украине! Героям слава!» Спустя два года после убийства тела Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова оккупанты так и не передали родным», — говорится в сообщении.

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