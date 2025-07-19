Украинцы пересаживаются на молодые автомобили — подержанные электромобили до 5 лет лидируют в импорте

Украинцы за полгода импортировали более 30 тысяч автомобилей с пробегом возрастом до 5 лет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За первое полугодие 2025 года украинцы приобрели за границей 30,8 тысячи легковых подержанных автомобилей возрастом до 5 лет, сообщает ассоциация «Укравтопром». Этот сегмент составил 27% от общего объема подержанных авто, пополнивших автопарк Украины.

Наибольшую долю среди импортированных автомобилей этого возраста составляют электромобили — 49%. Для сравнения: бензиновые машины охватывают 34%, гибридные — 9%, дизельные — 6%, а авто с ГБО — 2%.

Самыми популярными моделями среди подержанных легковых авто до 5 лет стали:

TESLA Model Y — 2968 авто TESLA Model 3 — 1722 авто KIA Niro — 1035 авто NISSAN Rogue — 1007 авто MAZDA CX-5 — 879 авто HYUNDAI Kona — 830 авто VOLKSWAGEN Tiguan — 717 авто CHEVROLET Bolt — 711 авто AUDI E-Tron Sportback — 627 авто AUDI Q5 — 600 авто

Таким образом, украинский рынок подержанных легковых автомобилей младшего возраста активно ориентируется на электромобили и кроссоверы, а автомобили Tesla — абсолютный лидер по спросу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.