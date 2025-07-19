Украинцы пересаживаются на молодые автомобили — подержанные электромобили до 5 лет лидируют в импорте

За первое полугодие 2025 года украинцы приобрели за границей 30,8 тысячи легковых подержанных автомобилей возрастом до 5 лет, сообщает ассоциация «Укравтопром». Этот сегмент составил 27% от общего объема подержанных авто, пополнивших автопарк Украины.
Наибольшую долю среди импортированных автомобилей этого возраста составляют электромобили — 49%. Для сравнения: бензиновые машины охватывают 34%, гибридные — 9%, дизельные — 6%, а авто с ГБО — 2%.
Самыми популярными моделями среди подержанных легковых авто до 5 лет стали:
Таким образом, украинский рынок подержанных легковых автомобилей младшего возраста активно ориентируется на электромобили и кроссоверы, а автомобили Tesla — абсолютный лидер по спросу.
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