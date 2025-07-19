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Украинцы пересаживаются на молодые автомобили — подержанные электромобили до 5 лет лидируют в импорте

23:59, 19 июля 2025
Украинцы за полгода импортировали более 30 тысяч автомобилей с пробегом возрастом до 5 лет.
Украинцы пересаживаются на молодые автомобили — подержанные электромобили до 5 лет лидируют в импорте
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За первое полугодие 2025 года украинцы приобрели за границей 30,8 тысячи легковых подержанных автомобилей возрастом до 5 лет, сообщает ассоциация «Укравтопром». Этот сегмент составил 27% от общего объема подержанных авто, пополнивших автопарк Украины.

Наибольшую долю среди импортированных автомобилей этого возраста составляют электромобили — 49%. Для сравнения: бензиновые машины охватывают 34%, гибридные — 9%, дизельные — 6%, а авто с ГБО — 2%.
Самыми популярными моделями среди подержанных легковых авто до 5 лет стали:

  1. TESLA Model Y — 2968 авто
  2. TESLA Model 3 — 1722 авто
  3. KIA Niro — 1035 авто
  4. NISSAN Rogue — 1007 авто
  5. MAZDA CX-5 — 879 авто
  6. HYUNDAI Kona — 830 авто
  7. VOLKSWAGEN Tiguan — 717 авто
  8. CHEVROLET Bolt — 711 авто
  9. AUDI E-Tron Sportback — 627 авто
  10. AUDI Q5 — 600 авто

Таким образом, украинский рынок подержанных легковых автомобилей младшего возраста активно ориентируется на электромобили и кроссоверы, а автомобили Tesla — абсолютный лидер по спросу.

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