Українці пересідають на молоді автівки – уживані електромобілі до 5 років лідирують у імпорті

За перше півріччя 2025 року українці придбали за кордоном 30,8 тисяч уживаних легкових автомобілів віком до 5 років, повідомляє асоціація «Укравтопром». Цей сегмент склав 27% від загального обсягу вживаних авто, які поповнили автопарк України.
Найбільшу частку серед імпортованих авто цього віку становлять електромобілі — 49%. Для порівняння: бензинові машини охоплюють 34%, гібридні — 9%, дизельні — 6%, а авто з ГБО — 2%.
Найпопулярнішими моделями серед вживаних легковиків до 5 років стали:
Таким чином, український ринок уживаних легковиків молодшого віку активно орієнтується на електромобілі та кросовери, а автівки Tesla — абсолютний лідер за попитом.
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