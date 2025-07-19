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Українці пересідають на молоді автівки – уживані електромобілі до 5 років лідирують у імпорті

23:59, 19 липня 2025
Українці за пів року імпортували понад 30 тисяч авто пробігом віком до 5 років.
Українці пересідають на молоді автівки – уживані електромобілі до 5 років лідирують у імпорті
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За перше півріччя 2025 року українці придбали за кордоном 30,8 тисяч уживаних легкових автомобілів віком до 5 років, повідомляє асоціація «Укравтопром». Цей сегмент склав 27% від загального обсягу вживаних авто, які поповнили автопарк України.

Найбільшу частку серед імпортованих авто цього віку становлять електромобілі — 49%. Для порівняння: бензинові машини охоплюють 34%, гібридні — 9%, дизельні — 6%, а авто з ГБО — 2%.

Найпопулярнішими моделями серед вживаних легковиків до 5 років стали:

  1. TESLA Model Y — 2968 авто
  2. TESLA Model 3 — 1722 авто
  3. KIA Niro — 1035 авто
  4. NISSAN Rogue — 1007 авто
  5. MAZDA CX-5 — 879 авто
  6. HYUNDAI Kona — 830 авто
  7. VOLKSWAGEN Tiguan — 717 авто
  8. CHEVROLET Bolt — 711 авто
  9. AUDI E-Tron Sportback — 627 авто
  10. AUDI Q5 — 600 авто

Таким чином, український ринок уживаних легковиків молодшого віку активно орієнтується на електромобілі та кросовери, а автівки Tesla — абсолютний лідер за попитом.

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