Яблука нового врожаю майже втричі дорожчі, ніж торік — аналітики

В Україні стартував збір яблук нового врожаю, але ціни майже втричі вищі за торішні.

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В Україні розпочався сезон реалізації яблук нового врожаю, і стартові ціни суттєво перевищують торішні. За даними аналітиків проєкту EastFruit, цього тижня садівники почали збір ранніх сортів практично в ті ж терміни, що й торік, однак ціни значно зросли.

Наразі закупівельні ціни на яблука нового врожаю коливаються в межах 60–70 грн/кг, що майже втричі дорожче, ніж на старті минулого сезону.

Учасники ринку зазначають, що вихід на ринок місцевого яблука вже позначився на продажах імпортної продукції — попит на закордонні фрукти знижується. Водночас українські трейдери не поспішають опускати ціни, аргументуючи це тим, що на прилавках досі переважають імпортні яблука, а загальний попит залишається невисоким — споживачі обирають сезонні ягоди та фрукти.

Більш масовий вихід на ринок українських яблук очікується з наступного тижня, а зі збільшенням пропозиції садівники прогнозують поступове зниження цін.

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