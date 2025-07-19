Денис Шмигаль підтвердив, що Австралія передала Україні першу партію танків Abrams

Більшість із 49 обіцяних машин уже на озброєнні ЗСУ, решта надійде в найближчі місяці.

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Австралія передала Україні першу партію танків M1A1 Abrams. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

Він уточнив, що більшість із переданих 49 танків уже на озброєнні Збройних Сил України. Остання партія надійде протягом наступних місяців.

«Це вагоме підсилення стало частиною пакета допомоги вартістю 245 млн доларів, який входить до загальної суми у 1,5 млрд доларів, наданої Австралією від початку повномасштабної війни.

Дякуємо Уряду Австралії за міцну підтримку та рішучість стояти пліч-о-пліч з Україною у цей непростий час», — наголосив Шмигаль.

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