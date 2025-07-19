Китай планує заборонити перепродаж нових авто протягом пів року після реєстрації

Такий крок має зупинити обіг «нульових» уживаних авто та посилити контроль за дилерами.

Фото: REUTERS

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Міністерство промисловості Китаю має намір запровадити заборону на перепродаж нових автомобілів упродовж шести місяців після їхньої реєстрації. Про це повідомляє Reuters.

Auto Review, видання, яке видає Китайська асоціація автовиробників, повідомило про це в редакційній статті.

Зокрема, таке рішення покликане обмежити обіг так званих «нульових» уживаних автомобілів — машин, що були формально зареєстровані, але фактично залишилися новими й не використовувалися.

Крім того, інша профільна організація — Китайська асоціація автодилерів — виступила з ініціативою запровадити спеціальну систему кодів для експорту вживаних авто.

У статті також йдеться, що китайські автовиробники Chery та BYD мають намір посилити контроль за дилерами. Зокрема, планується карати за порушення, такі як реєстрація авто до фактичного продажу.

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