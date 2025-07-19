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Китай планирует запретить перепродажу новых авто в течение полугода после регистрации

18:13, 19 июля 2025
Такой шаг должен остановить оборот нулевых подержанных авто и усилить контроль за дилерами.
Китай планирует запретить перепродажу новых авто в течение полугода после регистрации
Фото: REUTERS
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Министерство промышленности Китая намерено ввести запрет на перепродажу новых автомобилей в течение шести месяцев после их регистрации. Об этом сообщает Reuters.

Издание Auto Review, которое выпускает Китайская ассоциация автопроизводителей, рассказало об инициативе в редакционной статье.

Такое решение призвано ограничить оборот так называемых «нулевых» подержанных автомобилей — машин, которые были формально зарегистрированы, но фактически остались новыми и не использовались.

Кроме того, другая профильная организация — Китайская ассоциация автодилеров — предложила ввести специальную систему кодов для экспорта подержанных автомобилей.

В статье также отмечается, что китайские автопроизводители Chery и BYD планируют ужесточить контроль за дилерами. В частности, речь идет о наказаниях за такие нарушения, как регистрация автомобиля до его фактической продажи.

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Китай авто автомобиль

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