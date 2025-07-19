Китай планирует запретить перепродажу новых авто в течение полугода после регистрации

Министерство промышленности Китая намерено ввести запрет на перепродажу новых автомобилей в течение шести месяцев после их регистрации. Об этом сообщает Reuters.
Издание Auto Review, которое выпускает Китайская ассоциация автопроизводителей, рассказало об инициативе в редакционной статье.
Такое решение призвано ограничить оборот так называемых «нулевых» подержанных автомобилей — машин, которые были формально зарегистрированы, но фактически остались новыми и не использовались.
Кроме того, другая профильная организация — Китайская ассоциация автодилеров — предложила ввести специальную систему кодов для экспорта подержанных автомобилей.
В статье также отмечается, что китайские автопроизводители Chery и BYD планируют ужесточить контроль за дилерами. В частности, речь идет о наказаниях за такие нарушения, как регистрация автомобиля до его фактической продажи.
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