Во Франковске мужчина требовал в суде 20 тысяч грн моральной компенсации за переписку с управлением транспорта

Мужчина обжаловал штраф в размере 340 гривен, наложенный за стоянку на тротуаре.

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Ивано-Франковский городской суд отклонил иск водителя, который требовал отменить постановление о наложении административного взыскания за нарушение правил парковки. Мужчина обжаловал штраф в размере 340 гривен, наложенный за стоянку на тротуаре.

Истец утверждал, что припарковал свой автомобиль Hyundai Santa Fe согласно Правил дорожного движения — то есть на краю тротуара с достаточным проходом для пешеходов, и требовал компенсацию морального ущерба в размере 20 тысяч гривен.

Он отмечал, что действия ответчика вызвали у него психическое напряжение в связи с письменными обращениями и т. п. Вследствие этого ему был причинен моральный (нематериальный) ущерб, который выразился в таких критериях, как психическое напряжение, душевные и психологические переживания и страдания, а также негативные эмоции из-за нарушения его прав со стороны субъекта властных полномочий.

Однако, по выводам суда, стоянка была осуществлена в зоне, где отсутствовали соответствующие дорожные знаки с табличками, разрешающими парковку, а автомобиль был размещен с нарушением ПДД.

Суд признал действия инспектора по парковке правомерными и постановил, что штраф назначен в пределах действующего законодательства. Также суд указал, что поскольку административный иск не подлежит удовлетворению, отсутствуют основания для возмещения морального ущерба и судебных расходов за счет ответчика.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке. Дело № 344/11482/25 (производство № 2-а/344/111/25).

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