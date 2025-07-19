На Закарпатье задержан мужчина, который за $8 тысяч пытался вывезти военнообязанного в Венгрию

Правоохранители разоблачили мужчину, который за деньги помогал уклонистам выезжать за границу.

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На Закарпатье правоохранители задержали злоумышленника, который за 8 000 долларов пытался переправить в Венгрию военнообязанного из Днепропетровской области. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что злоумышленник подыскивал мужчин, желающих покинуть пределы страны, и предлагал им услуги по беспрепятственному пересечению границы с Венгрией. Маршрут побега он проложил в обход официальных пунктов пропуска. Такой трансфер он оценил в 8 тысяч долларов.

В ходе реализации оперативной информации полицейские установили, что злоумышленник уже нашёл очередного клиента — 26-летнего жителя Днепропетровщины. Во время контроля за совершением преступления военнообязанного задержали неподалёку от государственной границы, а самого организатора — в городе Чоп.

При осмотре мест происшествия правоохранители изъяли мобильные телефоны, которые могут содержать доказательства преступной деятельности фигуранта.

28-летнего закарпатца полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершённая из корыстных побуждений. За совершённое задержанному грозит до 9 лет лишения свободы.

Житель Днепропетровской области также задержан для выяснения обстоятельств правонарушения. В отношении него пограничники составили админпротокол за попытку незаконного пересечения границы по ст. 204-1 КУоАП.

Досудебное расследование продолжается.

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