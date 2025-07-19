Практика судов
  1. В Украине

На Закарпатье задержан мужчина, который за $8 тысяч пытался вывезти военнообязанного в Венгрию

19:45, 19 июля 2025
Правоохранители разоблачили мужчину, который за деньги помогал уклонистам выезжать за границу.
На Закарпатье задержан мужчина, который за $8 тысяч пытался вывезти военнообязанного в Венгрию
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Закарпатье правоохранители задержали злоумышленника, который за 8 000 долларов пытался переправить в Венгрию военнообязанного из Днепропетровской области. Об этом сообщает полиция региона.

Установлено, что злоумышленник подыскивал мужчин, желающих покинуть пределы страны, и предлагал им услуги по беспрепятственному пересечению границы с Венгрией. Маршрут побега он проложил в обход официальных пунктов пропуска. Такой трансфер он оценил в 8 тысяч долларов.

В ходе реализации оперативной информации полицейские установили, что злоумышленник уже нашёл очередного клиента — 26-летнего жителя Днепропетровщины. Во время контроля за совершением преступления военнообязанного задержали неподалёку от государственной границы, а самого организатора — в городе Чоп.

При осмотре мест происшествия правоохранители изъяли мобильные телефоны, которые могут содержать доказательства преступной деятельности фигуранта.

28-летнего закарпатца полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершённая из корыстных побуждений. За совершённое задержанному грозит до 9 лет лишения свободы.

Житель Днепропетровской области также задержан для выяснения обстоятельств правонарушения. В отношении него пограничники составили админпротокол за попытку незаконного пересечения границы по ст. 204-1 КУоАП.

Досудебное расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция взятка Венгрия Закарпатье мобилизация военнообязанный пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Наследники лиц, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территорий, входивших в состав Польши, получат компенсации и право на возврат имущества

Верховная Рада приняла закон о признании депортированными граждан Украины, которые в 1944-1951 годах были принудительно переселены с территорий, которые на то время входили в состав Польской Республики – они получат право на компенсации и возврат имущества.

Военные инструкторы в учебных заведениях смогут получить дополнительное вознаграждение от 15 000 до 30 000 грн – принят закон

Военнослужащие из числа инструкторско-преподавательского состава в учебных заведениях смогут рассчитывать на ежемесячное дополнительное вознаграждение от 15 тысяч грн до 30 тысяч грн – парламент принял закон.

Кабмин расширил возможности поиска данных об автомобилях, нарушивших ПДД

Теперь нарушитель ПДД может найти себя по номеру паспорта или водительского удостоверения.

Пребывание должностных лиц в Реестре коррупционеров ограничат сроками – подписан закон во исполнение решения ЕСПЧ

Сведения о наложении административного взыскания на должностное лицо за совершение коррупционного правонарушения теперь будут храниться в Реестре коррупционеров один год, а относительно коррупционных преступлений – до погашения или снятия судимости.

Автомобили, изъятые в результате применения санкций, можно будет перерегистрировать – правительство приняло постановление

Постановление Кабмина позволяет перерегистрировать транспортные средства, которые были взысканы в доход государства на основании применения санкций к физическим или юридическим лицам.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Крутько
    Олена Крутько
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Ірина Литвинюк
    Ірина Литвинюк
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Віктор Колісник
    Віктор Колісник
    суддя Конституційного Суду України