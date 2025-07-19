На Закарпатті затримали чоловіка, який за $8 тисяч намагався вивезти військовозобов’язаного до Угорщини

Правоохоронці викрили чоловіка, який за гроші допомагав ухилянтам виїжджати за кордон.

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На Закарпатті правоохоронці затримали зловмисника, який за 8 000$ намагався переправити до Угорщини військовозобов’язаного з Дніпропетровщини. Про це повідомляє поліція регіону.

З’ясовано, що зловмисник підшукував чоловіків, охочих покинути межі країни, та пропонував їм послуги з безперешкодного перетину кордону до Угорщини. Маршрут втечі він проклав поза офіційними пунктами пропуску. Такий трансфер оцінив у 8 тисяч доларів.

Під час реалізації оперативної інформації поліцейські встановили, що зловмисник вже підшукав чергового клієнта — 26-річного мешканця Дніпропетровщини. У ході контролю за вчиненням злочину військовозобов’язаного затримали неподалік державного кордону, а самого організатора – у місті Чоп.

У ході оглядів місць події правоохоронці вилучили мобільні телефони, що можуть містити докази злочинної діяльності фігуранта.

28-річного закарпатця поліцейські затримали у порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів. За скоєне затриманому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Мешканця Дніпропертровщини затримано для з’ясування обставин правопорушення. Відносно нього прикордонники склали адмінпротокол за спробу незаконного перетинання кордону за ст. 204-1 КУпАП.

Досудове розслідування триває.

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