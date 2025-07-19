На Дніпропетровщині підліток «замінував» школу, бо йому пообіцяли оплатили Telegram Premium на рік

За даними СБУ, зловмисник вийшов на підлітка через Telegram — у групі, присвяченій комп’ютерним іграм.

Джерело фото: Уніан

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Служба безпеки України встановила особу підлітка, який у травні цього року анонімно повідомив поліцію про нібито замінування школи. Як з’ясували оперативники, йдеться про ліцеїста з Луганської області, який виконав фейкове повідомлення за вказівкою представника російських спецслужб.

За даними СБУ, зловмисник вийшов на підлітка через Telegram — у групі, присвяченій комп’ютерним іграм. В обмін на повідомлення про «мінування» будь-якого навчального закладу в Україні хлопцю пообіцяли річну підписку на Telegram Premium.

Юнак вирішив «замінувати» школу в тимчасово окупованій Попасній, а після того, як виконав завдання — його просто заблокували.

ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях повідомило щодо виявленого факту ювенальну поліцію Дніпропетровщини. Та у свою чергу притягнула до адміністративної відповідальності мати неповнолітнього правопорушника за невиконання обов’язків щодо виховання дитини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.