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У Голосіївському районі Києва чоловік поранив відвідувача ТРЦ ножем — його затримала поліція

16:06, 19 липня 2025
Між трьома чоловіками виник конфлікт, під час якого 27-річний нападник ударив опонента ножем — потерпілого госпіталізували у тяжкому стані.
У Голосіївському районі Києва чоловік поранив відвідувача ТРЦ ножем — його затримала поліція
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У Голосіївському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, який напав із ножем на відвідувача торговельного центру. Інцидент стався 19 липня близько полудня, повідомила столична поліція.

За попередніми даними, у приміщенні ТРЦ між трьома чоловіками виник конфлікт, під час якого один із них ударив іншого ножем у ногу. 28-річного постраждалого у тяжкому стані госпіталізували до лікарні.

Нападника — 27-річного місцевого жителя — затримали на місці відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Справу кваліфіковано як замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

Правоохоронці встановлюють обставини та мотиви злочину. Досудове розслідування триває.

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