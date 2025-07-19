В Голосеевском районе Киева мужчина ранил посетителя ТРЦ ножом — его задержала полиция

В Голосеевском районе Киева правоохранители задержали мужчину, напавшего с ножом на посетителя торгового центра. Инцидент произошёл 19 июля около полудня, сообщили в столичной полиции.
По предварительным данным, в помещении ТРЦ между тремя мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них ударил другого ножом в ногу. 28-летнего пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали в больницу.
Нападавшего — 27-летнего местного жителя — задержали на месте в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Дело квалифицировано как покушение на умышленное убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины).
Правоохранители устанавливают обстоятельства и мотивы преступления. Досудебное расследование продолжается.
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