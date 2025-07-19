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Минсоцполитики проведет аудит всех социальных выплат — Юлия Свириденко

15:48, 19 июля 2025
Новый министр социальной политики Денис Улютин должен проверить систему выплат и обеспечить ее эффективность для тех, кто действительно нуждается в помощи.
Минсоцполитики проведет аудит всех социальных выплат — Юлия Свириденко
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Министерство социальной политики, семьи и единства в первую очередь должно провести аудит социальных выплат. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, комментируя назначение бывшего заместителя министра финансов Дениса Улютина главой Минсоцполитики, передает Суспільне.

«На эту должность приходит бывший заместитель министра финансов, потому что для нас крайне важно провести аудит, разобраться со всеми социальными выплатами и сделать так, чтобы эта система действительно работала для тех, кто нуждается в помощи», – сказала Свириденко.

Она также объяснила, почему Министерство национального единства было присоединено к Министерству социальной политики в новом правительстве.

«Большинство из нас понимает, что вопрос единства — это и есть социальная политика. Как и министерство по делам ветеранов. В то же время во время войны ветераны должны быть в приоритете, и потому необходимо отдельное министерство ветеранов. А министерство единства будет органично присоединено к министерству социальной политики», – считает Свириденко.

Ранее Юлия Свириденко провела первое заседание обновленного Кабмина и призвала Министров подготовить планы.

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правительство Кабинет Министров Украины Минсоцполитики

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