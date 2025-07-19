На Черкасщине женщину подозревают в убийстве мужа шампуром во время отдыха

Инцидент произошел, когда супруги в компании друзей употребляли алкоголь на шашлыках.

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В Черкасской области полиция задержала 33-летнюю женщину, которую подозревают в умышленном убийстве ее 26-летнего мужа. По данным следствия, во время конфликта на базе отдыха в Звенигородском районе она смертельно ранила его шампуром.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел 17 июля, когда супруги в компании друзей употребляли алкоголь на шашлыках. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку. По информации правоохранителей, в ходе конфликта женщина схватила шампур и смертельно ранила им своего мужа. От полученной травмы он умер.

Женщину задержали в процессуальном порядке в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ей сообщили о подозрении по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

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