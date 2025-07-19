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На Черкащині жінку підозрюють у вбивстві чоловіка шампуром під час відпочинку

17:18, 19 липня 2025
Інцидент стався, коли подружжя у компанії друзів вживало алкоголь на шашликах.
На Черкащині жінку підозрюють у вбивстві чоловіка шампуром під час відпочинку
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На Черкащині поліція затримала 33-річну жінку, яку підозрюють в умисному вбивстві її 26-річного чоловіка. За даними слідства, під час конфлікту на базі відпочинку у Звенигородському районі вона смертельно поранила його шампуром.

Як повідомили в поліції, інцидент стався 17 липня, коли подружжя у компанії друзів вживало алкоголь на шашликах. Між ними виникла сварка, яка переросла в бійку. За інформацією правоохоронців, у ході конфлікту жінка схопила шампура та смертельно поранила ним свого чоловіка. Від отриманої травми він помер.

Жінку затримали в процесуальному порядку відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомили про підозру за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Слідство триває.

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поліція вбивство Черкаси

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