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Усик – Дюбуа: коли відбудеться бій-реванш за звання абсолютного чемпіона світу

15:12, 19 липня 2025
Початок вечора боксу — о 19:30 за Києвом, а сам поєдинок Усик – Дюбуа, як прогнозується, розпочнеться пізніше.
Усик – Дюбуа: коли відбудеться бій-реванш за звання абсолютного чемпіона світу
Джерело фото: Reuters
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Олександр Усик та Даніель Дюбуа проведуть бій-реванш у ніч з 20 на 21 липня в Лондоні. Це один із найочікуваніших боксерських поєдинків 2025 року, адже на кону стоятимуть титули у надважкій вазі — три пояси українця (WBA, WBO та WBC), а також IBF, яким володіє британець.

Бій Усик – Дюбуа 2 організували після перемоги українця в реванші над Тайсоном Ф’юрі. Тоді Дюбуа вийшов у ринг одразу після бою і кинув виклик Усику — і той прийняв. Офіційне оголошення про поєдинок з’явилося наприкінці квітня.

Перший бій Усик – Дюбуа відбувся у серпні 2023 року у Вроцлаві й завершився перемогою українця нокаутом у дев’ятому раунді.

Цьогорічний бій відбудеться у Лондоні. Початок вечора боксу — о 19:30 за Києвом, а сам поєдинок Усик – Дюбуа, як прогнозується, розпочнеться пізніше.

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Олександр Усик бокс

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