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Усик – Дюбуа: когда состоится бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира

15:12, 19 июля 2025
Начало вечера бокса — в 19:30 по Киеве, а сам поединок Усик – Дюбуа, как прогнозируется, начнется позже.
Усик – Дюбуа: когда состоится бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира
Источник фото: Reuters
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Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут бой-реванш в ночь с 20 на 21 июля в Лондоне. Это одно из самых ожидаемых боксерских событий 2025 года, ведь на кону будут стоять титулы в супертяжелом весе — три пояса украинца (WBA, WBO и WBC), а также IBF, которым владеет британец.

Бой Усик – Дюбуа 2 организовали после победы украинца в реванше над Тайсоном Фьюри. Тогда Дюбуа вышел на ринг сразу после поединка и бросил вызов Усику — и тот согласился. Официальное объявление о поединке появилось в конце апреля.

Первый бой Усик – Дюбуа состоялся в августе 2023 года во Вроцлаве и завершился победой украинца нокаутом в девятом раунде.

В этом году бой пройдет в Лондоне. Начало вечера бокса — в 19:30 по Киеву, а сам поединок Усик – Дюбуа, как прогнозируется, начнется позже.

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Александр Усик бокс

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