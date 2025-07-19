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Зеленский: Украина синхронизирует 18-й пакет санкций с ЕС и готовит новые назначения послов

14:36, 19 июля 2025
21 июля запланировано отдельное совещание с послами, где будут определены новые внешнеполитические приоритеты, в частности в отношениях с Соединенными Штатами.
Зеленский: Украина синхронизирует 18-й пакет санкций с ЕС и готовит новые назначения послов
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Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием министра иностранных дел Андрея Сибиги, в ходе которого была подведена работа с партнерами в рамках Европейского Союза по 18-му пакету санкций против России. По словам главы государства, дано поручение оперативно синхронизировать этот пакет на уровне украинской юрисдикции.

«Мы также работаем с европейскими странами вне ЕС, чтобы они присоединились к соответствующим санкционным режимам», — подчеркнул Зеленский.

Отдельное внимание было уделено договоренностям с США. Министр доложил о текущих наработках, которые уже находятся в работе. Президент отметил «хорошую динамику» и выразил надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества с американской стороной. В понедельник, 21 июля, запланировано отдельное совещание с послами, где будут определены новые внешнеполитические приоритеты, в частности в отношениях с Соединенными Штатами.

Также Сибига проинформировал о ситуации на границе между Россией и Грузией, где российская сторона без предупреждения и без документов «выбрасывает» украинских граждан, в том числе тех, кто ранее содержался в тюрьмах или лагерях. Украинские дипломаты сейчас занимаются организацией транзита этих людей на родину.

Кроме того, Президент и министр обсудили вопрос назначения новых послов Украины в странах-партнерах.

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