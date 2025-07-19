Зеленський: Україна синхронізує 18-й пакет санкцій з ЄС і готує нові призначення послів

21 липня планується окрема нарада з послами, де будуть визначені нові зовнішньополітичні пріоритети, зокрема у відносинах зі Сполученими Штатами.

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Президент України Володимир Зеленський провів нараду за участю міністра закордонних справ Андрія Сибіги, під час якої було підсумовано роботу з партнерами у межах Європейського Союзу щодо 18-го санкційного пакету проти Росії. За словами глави держави, доручено оперативно синхронізувати цей пакет на рівні української юрисдикції.

«Працюємо також із країнами Європи поза Євросоюзом, щоб вони приєдналися до відповідних санкційних режимів», — наголосив Зеленський.

Окрему увагу було приділено домовленостям із США. Міністр доповів про поточні напрацювання, які вже перебувають у роботі. Президент відзначив «хорошу динаміку» й висловив сподівання на подальше зміцнення співпраці з американською стороною. У понеділок – 21 липня – планується окрема нарада з послами, де будуть визначені нові зовнішньополітичні пріоритети, зокрема у відносинах зі Сполученими Штатами.

Також Сибіга проінформував про ситуацію на кордоні між Росією та Грузією, де російська сторона без попередження і без документів «викидає» українських громадян, зокрема тих, кого раніше утримували в тюрмах або таборах. Українські дипломати наразі займаються організацією транзиту цих людей додому.

Крім того, Президент і міністр обговорили питання призначення нових послів України до країн-партнерів.

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