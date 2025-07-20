Посадовець Одеської міськради погорів на хабарі у $2700 за дозвіл на торгівлю

Головний інженер вимагав хабар від підприємиці за встановлення торговельних споруд на узбережжі.

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Правоохоронці затримали посадовця одного з комунальних підприємств Одеської міської ради, який вимагав 2700 доларів за дозвіл на торгівлю. Про це повідомляє поліція Одеської області.

Встановлено, що до головного інженера комунального підприємства звернулася підприємиця із питанням щодо отримання дозволу на встановлення тимчасових торговельних споруд на узбережжі.

Натомість посадовець зауважив, що за позитивне вирішення питання необхідно сплатити 2700 доларів хабаря. В іншому випадку встановлення торговельних об’єктів неможливе.

Жінка звернулась по допомогу до правоохоронців, і протиправні дії посадовця було задокументовано.

Затримали ділка одразу після одержання ним всієї обумовленої суми. Гроші в якості речових доказів поліцейські вилучили.

Слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. За одержання неправомірної вигоди фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 242 240 грн.

Слідчі дії тривають під процесуальним керівництвом Чорноморської окружної прокуратури.

Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які можуть бути причетні до злочину.

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